Advocaat sextortionverdachte: er is nog veel werk te verrichten

Gianni de W. moet het liefst zo snel mogelijk behandeld worden. Dat bepleitte zijn advocaat woensdag in de rechtbank in Breda. Tegen de 25-jarige man werd dinsdag 7 jaar celstraf en tbs met dwang geëist voor het onlinemisbruik van dertig veelal minderjarige slachtoffers.

“Toen dit alles begon, was Gianni zelf nog maar een kind van 14. Het is goed om je dat steeds te blijven realiseren”, zei advocaat Ronald Drenth. Hij zou toen niet de hulp hebben gehad om ermee te stoppen, ook niet na een stopgesprek met de politie.

De W. heeft bekend online meisjes te hebben afgeperst. “Hij heeft echt spijt en wil er alles voor doen zodat het niet meer gebeurt”, aldus de verdediging. Volgens haar is er nog veel werk te verrichten. “Dat moet zo snel mogelijk gebeuren, nu hij nog jong is. Dus niet pas na een hele lange gevangenisstraf of met een gedwongen tbs-behandeling.”

Via sociale media kwam de man met zijn slachtoffers in contact. Onder nepnamen bood hij meisjes geld aan voor het sturen van naaktbeelden. Hij betaalde echter nooit. Wel dreigde hij de beelden te verspreiden als ze er niet nog meer zouden sturen. Deze praktijk staat bekend als sextortion. Ook zijn voormalige goede vriendinnen en zijn eigen ex-vriendin werden de dupe. De impact op de doorgaans kwetsbare slachtoffers was groot. Veel van hen zochten psychologische hulp, sommigen kregen suïcidale gedachten.

Uit rapportages blijkt dat De W. kampt met een autismespectrumstoornis, borderline en een seksuele afwijking. Hij is volgens gedragsdeskundigen minder toerekeningsvatbaar. Zij adviseren de rechtbank om de verdachte tbs met voorwaarden op te leggen, een lichtere variant op tbs met dwang. De verdediging vroeg daarin mee te gaan.

Het Openbaar Ministerie voelde zich daarentegen “genoodzaakt een forse celstraf te eisen”, wat niet mogelijk is bij tbs met voorwaarden. Volgens de verdediging kan de rechtbank De W. desnoods nog een jeugddetentie opleggen voor de feiten waarbij hij nog minderjarig was. Die zou hij in de gevangenis kunnen uitzitten.

De rechtbank doet uitspraak op 8 mei.