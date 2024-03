Reisbranche bezorgd over ‘instabiele’ treinverbinding Schiphol

De koepel voor reisorganisaties ANVR is bezorgd over de stabiliteit van de treinverbinding van en naar Schiphol. Volgens de brancheorganisatie geven leden aan “gefrustreerd en geïrriteerd” te zijn over de recente vertragingen rond de luchthaven. Ook zijn er zorgen over de bereikbaarheid met de mei- en zomervakantie in aantocht, zegt een woordvoerster.

Woensdagochtend lag het treinverkeer tussen Amsterdam en Schiphol plat door een wisselstoring. Afgelopen maand waren er vaker langdurig problemen op het spoor rond de luchthaven, onder meer door een seinstoring en roest dat van de sporen bij Schiphol verwijderd moest worden. Ook reden vanaf eind februari bijna twee weken lang minder treinen bij het vliegveld door eerder geplande werkzaamheden.

“Het is vervelend dat het geen stabiele factor meer is”, zegt de woordvoerster van de ANVR over de treinverbinding naar Schiphol. “Dat je als reiziger er vraagtekens bij moet zetten of het allemaal wel loopt zoals gepland. Dat irriteert. Want het stukje naar de luchthaven toe, dat ligt altijd bij de klant zelf.”

Volgens de ANVR zijn vakantiegangers die een pakketreis boeken bij een reisbureau in principe niet gedekt als zij hun vlucht missen doordat de trein niet rijdt. Of het nu vaker voorkomt dat klanten daadwerkelijk hun vlucht missen, kon de woordvoerster niet zeggen. “Maar je ziet dat er meer frustratie is en dat komt ergens vandaan.”

De koepel vraagt zich af hoe de situatie op het spoor rond Schiphol er de komende tijd uitziet, nu de drukke vakantieperiodes voor de deur staan. “Wij zijn zeker bezorgd daarover, door de regelmatigheid waarin we nu zien dat het niet goed gaat”, aldus de ANVR. Reizigers die met de trein naar het vliegveld komen, worden opgeroepen ruim op tijd te vertrekken.