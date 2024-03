Bontenbal wil geen CDA’ers in kabinet, dreigt niet met royement

Mochten er CDA-leden zijn die mee willen doen aan het kabinet waar PVV, VVD, NSC en BBB over gaan onderhandelen, dan zou partijleider Henri Bontenbal daarvan balen. Maar zij hoeven niet te vrezen dat zij uit de partij worden gezet. “Ik geloof niet in oog om oog, tand om tand”, zegt hij.

Met name vanuit NSC, de partij van oud-CDA’er Pieter Omtzigt, wordt nog altijd getrokken aan actieve CDA-leden, zegt Bontenbal. Hoe vaak dat voorkomt, kan hij niet precies zeggen. “Sommige leden hebben mij verteld dat zij benaderd zijn, maar ik hou het niet allemaal bij”, zegt hij. “Ik ben met heel andere dingen bezig.”

Het CDA leed bij de Tweede Kamerverkiezingen in november een zware nederlaag. De christendemocraten hielden maar vijf van hun veertien zetels over. De partij zag vooral veel kiezers vertrekken naar NSC en naar BBB waar voormalig partijprominent Mona Keijzer is neergestreken. Uitgerekend die partijen komen nu in aanmerking voor kabinetsdeelname.

Bontenbal gaf al voor de Tweede Kamerverkiezingen in november aan niet met de PVV te willen regeren, en daar blijft hij ook bij. Ook nu in de kabinetsformatie gestuurd wordt richting een variant waarin het kabinet minder directe binding heeft met de beoogde coalitiepartijen. De andere partijen weten heel goed hoe hij erover denkt, zegt Bontenbal.

Tijdens het debat over de kabinetsformatie sprak Bontenbal desondanks zijn zorg uit over het ronselen van bewindspersonen bij andere partijen. Hij wilde van VVD-leider Dilan Yeşilgöz weten of dat mogelijk ook gaat gebeuren buiten die partijen om. Ze denkt van niet maar wilde daar geen garanties voor geven.