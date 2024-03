Epe geeft vergunning voor noodopvang voor 276 asielzoekers

Epe (Gelderland) heeft woensdag een vergunning verleend voor de noodopvang voor 276 asielzoekers in het Fletcher Hotel Epe-Zwolle aan de Dellenweg. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) brengt donderdag al de eerste vluchtelingen onder in het hotel omdat de nood hoog is, aldus de gemeente.

Er zouden eigenlijk al eerder asielzoekers naar het hotel komen, maar daar was veel verzet tegen. Een groep omwonenden wilde naar de rechter stappen, omdat de noodopvang zonder vergunning in gebruik zou worden genomen. Daarop trok de gemeente de toestemming voor de noodopvang weer in totdat er wel een vergunning was. Die is nu woensdag aan het COA verleend. De noodopvang mag maximaal een halfjaar open blijven.

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn, dicht bij Epe, maakt zich zorgen over de vele kamers die het COA in Fletcher-hotels huurt voor asielzoekers. Het gaat op de Veluwe om meerdere hotels, terwijl het vakantieseizoen aanbreekt. De Veluwe is samen met de kust het populairste vakantiegebied van Nederland. Het toerisme zou gaan lijden onder de vele opvangplekken in hotels. Heerts wil dat de Gelderse commissaris van de Koning met het COA en Fletcher gaat praten over “het nieuwe businessmodel van de keten”.

Oldenzaal gaat chalets huren op het terrein van camping Jambor aan de Bornsedijk in de Overijsselse plaats. Daar kunnen 112 Oekraïners maximaal drie jaar wonen vanaf 1 mei. Oldenzaal voldoet daarmee aan het verzoek van demissionair staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel om meer opvangplekken voor Oekraïners in Nederland te realiseren.