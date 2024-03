Kleine partijen zien niets in een ‘programkabinet’

Een flink aantal kleinere partijen in de Tweede Kamer ziet niets in het ‘programkabinet’ van PVV, VVD, NSC en BBB. Dat hebben de partijleiders van CDA, SP, Partij voor de Dieren en DENK duidelijk gemaakt tijdens het debat over het eindverslag van oud-informateur Kim Putters.

“Het CDA is geen voorstander van deze coalitie”, zei CDA-leider Henri Bontenbal. Het is nu aan deze vier partijen “om te laten zien dat ze er met elkaar gaan uitkomen en dat zij in staat zijn eerlijke antwoorden te geven op de problemen van ons land.” De christendemocraten zullen geen bewindslieden aan dit kabinet leveren.

Volgens SP-leider Jimmy Dijk gunnen de vier partijen “elkaar het licht in de ogen niet”. Hij vindt het op zich geen probleem dat de “inhoudelijke eenheid” ontbreekt bij PVV, VVD, NSC en BBB. “Maar val mensen niet steeds lastig met uw eigen politiek gedoe en problemen over de poppetjes.”

DENK-leider Stephan van Baarle vindt het “verwerpelijk” dat er over een kabinet wordt onderhandeld met de PVV. “Of Wilders in de Kamer blijft of in het kabinet gaat zitten, het is en blijft een kabinet met een discriminerende partij.” De partijleiders van de vier partijen, onder wie PVV-leider Geert Wilders, hebben afgesproken in de Tweede Kamer te blijven.

Volgens Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) is de nu gekozen kabinetsvorm “geen oplossing voor een fundamenteel probleem”.