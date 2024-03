Jetten: D66’ers gewaarschuwd niet in rechts kabinet te stappen

D66-leden zijn “allemaal gewaarschuwd”, als zij zitting nemen in het kabinet waar PVV, VVD, NSC en BBB over gaan onderhandelen, dan vliegen zij uit de partij. Dat heeft politiek leider Rob Jetten gezegd tijdens het debat in de Tweede Kamer over de kabinetsformatie.

De demissionaire klimaatminister had zich net beklaagd dat in het eindverslag van de vorige informateur Kim Putters met geen woord wordt gerept over klimaatbeleid. CDA-leider Henri Bontenbal hield hem daarop voor dat VVD, NSC en BBB dit thema noemden in hun verkiezingsprogramma. Hij vroeg hem ook of hij niet wat langer door zou willen op zijn huidige post. Het idee is immers dat het nieuwe kabinet meer op afstand komt te staan van de partijen die het gaan proberen te formeren.

“Nou dan weet ik wel wat collega’s binnen D66 gaan zeggen”, reageerde Jetten, tot hilariteit van zijn eigen fractie. “Want ik heb ze allemaal gewaarschuwd. Elke D66’er die plaatsneemt in dit kabinet-Wilders I, die gaan we het lidmaatschap van de partij ontzeggen”.

Jetten sprak verder de vrees uit dat een nieuw kabinet pas over maanden aan nieuw beleid komt. De vier formerende partijen gaan immers de komende tijd eerst praten over een akkoord op hoofdlijnen, dat een nieuw kabinet dan nog moet gaan uitwerken.

Ondanks zijn kritiek op de samenstelling van de mogelijke coalitie met de PVV, hoopt Jetten wel dat er snel een nieuwe ministersploeg op het bordes staat. Het akkoord op hoofdlijnen moet er nog voor Koningsdag liggen, vindt de D66-voorman.