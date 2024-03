Van corruptie verdachte De Mos ‘overwoog te stoppen’

De Haagse lokale politicus Richard de Mos, die van corruptie wordt verdacht, zegt dat hij eind vorig jaar heeft overwogen te stoppen met zijn werk. “Om mijn leven, wat al over de helft is, een andere, een wellicht positievere, wending te geven door totaal wat anders te gaan doen. Om mijzelf niet langer te hoeven verdedigen voor het binnenhalen van een paar partijdonaties, iets wat volstrekt legaal is”, zei hij woensdag in het slotwoord van zijn hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag.

De Mos vroeg de rechter om hem vrij te spreken. Dat was vorige week ook het pleidooi van zijn advocaat, en de rechtbank in Rotterdam had hem ook vrijgesproken. Hij zegt dat hij veel last heeft van de corruptieverdenkingen. “Als oud-onderwijzer, naast mijn raadswerk en andere bezigheden, een dag per week voor de klas staan, afgeketst wegens vermeende corruptie. Sparen voor je pensioen? No way bij de bank Brand New Day, geweigerd”, aldus De Mos.