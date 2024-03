Vlaardingen sluit woning loodgieter na weer een explosie

Burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen heeft donderdag voor de derde keer de woning van een loodgieter aan de Gretha Hofstralaan gesloten nadat in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een explosief is ontploft bij het huis.

Ook zal het rechercheteam dat onderzoek doet worden uitgebreid en de surveillance in de buurt worden geïntensiveerd, meldt de woordvoerder van Wijbenga. Hij stuurt omwonenden donderdag ook een brief. Er is nog geen informatiebijeenkomst voorzien. De woning in de wijk Holy Zuid was al verboden gebied voor de loodgieter, maar wel toegankelijk voor de echtgenote en kinderen van de man. Vanaf donderdag is het huis weer voor iedereen gesloten.

De explosie kwam enkele dagen nadat het toezicht op het huis was afgeschaald. De afgelopen maanden hebben er meerdere explosies plaatsgevonden bij het huis en eigendommen van de loodgieter en zijn er pogingen geweest om projectielen tot ontploffing te brengen. In december en februari besloot Wijbenga al eens het huis van de loodgieter te sluiten. De loodgieter zegt niet te weten wie het op hem en zijn gezin gemunt heeft en wat het motief van de daders is.

Bij ontploffing van donderdag is niemand gewond geraakt. “De schade valt mee”, zei een woordvoerder van de politie eerder. De politie is nog op zoek naar de dader.

In totaal zijn zes mensen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij deze explosiereeks, onder wie een 17-jarige verdachte. Tijdens een zitting achter gesloten deuren eiste het OM donderdag tegen hem 210 dagen jeugddetentie, waarvan 155 dagen voorwaardelijk. Daarnaast eiste de officier van justitie een werkstraf van zestig uur. Op 11 april staat een 19-jarige verdachte terecht bij de rechtbank in Rotterdam.