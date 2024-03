Bouwplaats brug Lochem nog steeds dicht na fataal ongeluk

Het bouwterrein van de Nettelhorsterbrug in Lochem blijft voorlopig afgesloten. De Arbeidsinspectie doet nog steeds onderzoek naar de oorzaak van het ongeval bij de bouw van de brug eind februari, waarbij twee mensen omkwamen. Over de toedracht is nog niets bekend en ook is nog onduidelijk “wanneer de Arbeidsinspectie het bouwterrein vrijgeeft”, schrijft de provincie Gelderland.

Een deel van de brug in aanbouw stortte in februari naar beneden. Twee mensen overleden en twee mensen raakten gewond. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet onderzoek.

De provincie brengt “de komende periode” samen met bouwbedrijf BAM in kaart wat het ongeluk betekent voor de voortgang van de bouw van de brug. Andere werkzaamheden in het gebied lagen eveneens tijdelijk stil na het ongeluk, maar zijn inmiddels weer hervat.