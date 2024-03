Verdachte gooien brandend voorwerp ambassade Israël nog vast

De 25-jarige Amsterdammer die ervan wordt verdacht donderdag een brandend voorwerp te hebben gegooid naar de Israëlische ambassade in Den Haag, zit nog vast. Dat meldt een politiewoordvoerder vrijdag. Naar verwachting wordt hij dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen of hij langer blijft vastzitten.

“De verdachte zit in volledige beperkingen waardoor we inhoudelijk ook geen informatie willen geven”, aldus de woordvoerder. Of er een aangifte ligt vanuit de ambassade, willen de ambassade en politie niks over kwijt.

De politiewoordvoerder laat wel weten dat het gooien van een brandend voorwerp naar een ambassade een zwaarder vergrijp is dan het gooien ervan naar een willekeurig pand. “De strafmaat zal dus hoger uit (kunnen) vallen dan bij een willekeurig kantoorpand.”

Rond 10.50 uur werd het brandende object gegooid naar het gebouw op de Johan de Wittlaan. De ambassade raakte licht beschadigd. Er vielen geen gewonden.

De politie trof op straat ook een rugzak aan. De politie heeft de rugtas in beslag genomen en onderzocht. Over wat erin zit en of de tas van de verdachte is, geeft de politie geen informatie.