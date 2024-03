Gewonde door brand in woning in Uithoorn

In een woning aan de Plesmanlaan in het Noord-Hollandse Uithoorn heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand gewoed. De bewoner van het huis heeft brandwonden opgelopen en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

De bewoners van aanpalende woningen verlieten tijdelijk hun onderkomens. De brandweer rukte met veel voertuigen uit en wist te voorkomen dat het vuur zich uitbreidde naar andere huizen. De woning waarin de brand is ontstaan moet als verloren worden geschouwd, aldus de veiligheidsregio.

De brand brak rond 01.30 uur uit en was ongeveer twee uur later onder controle. Om schade aan het dak is voor de buren opvang geregeld. Omwonenden die last hadden van de rook werd aangeraden ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Er is onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.