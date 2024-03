Rutte ziet vooruitgang bij afromen winsten van Russische tegoeden

Landen van de Europese Unie komen steeds meer op één lijn als het gaat om het inzetten van de winst die behaald wordt met bevroren Russische tegoeden voor de strijd van Oekraïne. “Mijn indruk is dat we wel geleidelijk tot consensus komen”, zei premier Mark Rutte aan het eind van de eerste dag van de Europese top.

Daar is afgesproken dat de Europese Commissie het plan verder gaat uitwerken, zei de demissionaire minister-president. “Het was belangrijk dat we die stap nu kunnen zetten.” Jaarlijks wordt er volgens hem zo’n 3 tot 4 miljard euro winst gemaakt met de honderden miljarden euro’s aan bevroren Russische tegoeden in de EU.

Die winst moet straks grotendeels gebruikt worden voor militaire hulp aan Oekraïne. Maar daar zijn nog niet alle 27 lidstaten het mee eens. Onder meer Oostenrijk en Hongarije laten weten hier moeite mee te hebben. De naaste medewerker van de Hongaarse premier Viktor Orban zei dat zijn land helemaal niet aan het plan wil meewerken.

Om deze landen tegemoet te komen is het plan om 10 procent van de winst te gebruiken voor niet-militaire hulp en de rest te spenderen aan wapens voor de regering in Kyiv. Zo zouden de tegenstanders van het plan alsnog kunnen worden overgehaald is het idee.