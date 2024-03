Verkeershinder in en rond Rotterdam door sluiting Beneluxtunnel

Weggebruikers die komend weekend in en rond Rotterdam willen rijden, moeten rekening houden met vertragingen en omleidingen. Rijkswaterstaat werkt aan de Beneluxtunnel op de ring van Rotterdam, waardoor deze in de richting van Bergen op Zoom is afgesloten. Het advies aan automobilisten is dan ook om de wegen in de stad te mijden.

Tegelijkertijd wordt in Rotterdam op twee grote kruispunten van de Maastunneltraverse, een belangrijke verkeersader in de stad, gewerkt. Afgelopen weekeinde, toen de Beneluxtunnel in de andere richting dicht was, leidde dit, mede door enkele ongelukken, tot een verkeerschaos in en rond Rotterdam. Daarbij liepen de vertragingen op tot meer dan een uur. Ook op omleidingsroutes liep het vast. Automobilisten die bijvoorbeeld gebruik wilden maken van de veerpont tussen Maassluis en Rozenburg moesten tot drie uur wachten op de overtocht.

Rijkswaterstaat adviseert de wegen in en rond Rotterdam-centrum te mijden en de omleidingsroutes op de borden langs en boven de weg te volgen. De afsluiting is van vrijdagavond 21.00 uur tot en met maandagochtend 05.00 uur. Ook in het paasweekend is de Beneluxtunnel dicht in zuidelijke richting. In het weekend van 28 juni tot 1 juli dit jaar is de tunnel dan nog een keer dicht in noordelijke richting.