Pegida-voorman Wagensveld stuurt aan op arrestatie in Arnhem

Pegida-voorman Edwin Wagensveld stuurt aan op een arrestatie in Arnhem door het gebiedsverbod te negeren dat burgemeester Ahmed Marcouch hem heeft opgelegd. Hij wil “ergens in de komende dagen” toch in Arnhem opduiken, ondanks dat hij zich zes maanden niet in die stad mag vertonen. Wagensveld wil dat er een rechtszaak komt waarin alle zaken die tot het gebiedsverbod hebben geleid op tafel komen, zei hij vrijdag.

Marcouch legde hem donderdag met onmiddellijke ingang een gebiedsverbod op uit vrees voor zeer ernstige wanordelijkheden rondom een koranverbranding, die zaterdag in de Gelderse hoofdstad zou moeten plaatsvinden. Die verbranding was eerder in de week al verboden, maar Wagensveld wilde het toch gaan doen. Volgens Marcouch is er onder andere sprake van terroristische bedreigingen gericht op Wagensveld zelf. De politie liet weten dat zelfs met de inzet van een zeer grote politiemacht de veiligheid in de stad niet gegarandeerd kon worden.

Wagensveld kon vrijdag nog een kort geding aanspannen tegen het gebiedsverbod, maar kiest voor het forceren van een rechtszaak. Hij hoopt dat daar “voor eens en altijd” duidelijk wordt hoe het zit met het grondrecht op demonstreren. Volgens hem is het gebiedsverbod voor zes maanden ook buitenproportioneel, “want ik heb niks strafbaars gedaan”, stelt hij.

Op sociale media zijn aanhangers van Pegida woedend op Marcouch. De Arnhemse burgemeester doet zoals altijd aangifte van tegen hem gerichte bedreigingen, aldus zijn woordvoerster. Of de burgemeester ook extra beveiligd wordt, willen gemeente en politie niet zeggen.