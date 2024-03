Yeşilgöz: niet altijd verband tussen aanslagen met explosieven

Het lijkt erop dat de explosies bij woningen en bedrijfspanden niet per se verband houden met elkaar, zo blijkt volgens demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz uit onderzoeken die nu lopen. “We weten tot nu toe dat het niet allemaal zoveel verband met elkaar heeft”, zei ze vrijdag. “Het wordt ook nagedaan. Het is een methode geworden”, zo reageerde ze op nieuws van de NOS dat er dit jaar al zeker 250 aanslagen of pogingen zijn geweest om veelal zwaar vuurwerk te laten ontploffen.

Ondanks de toename van deze praktijken zitten “politie, justitie en burgemeesters er met alle capaciteit bovenop”, zegt de minister. Ze wijst erop dat “er gelukkig mensen van de straat worden geplukt” en dat er “heel veel arrestaties zijn geweest de afgelopen tijd”. Het neemt de dreiging hiervan niet meteen weg, maar ze gaat ervan uit dat er een goede aanpak komt. Op lokaal niveau zijn er speciale teams en ook wordt gekeken hoe op landelijk niveau kan worden bijgedragen, zegt ze.

De strijd tegen deze praktijken moet doorgaan totdat het ophoudt, vindt ze. “Het is vreselijk. Het zal maar in je straat gebeuren. Het zal maar bij je huis gebeuren.” Dat het aantal incidenten hiermee alleen maar toeneemt, maakt haar niet wanhopig, maar het maakt haar naar eigen zeggen “strijdbaar”.