Extinction en Scientist Rebellion in actie bij Eindhoven Airport

Extinction Rebellion (XR) en Scientist Rebellion (SR) voeren zaterdagmiddag actie bij Eindhoven Airport. De klimaatactivisten willen dat Eindhoven Airport het aantal vluchten halveert en per direct stopt met privéjets. De actie bestaat uit een manifestatie met muziek, dans en sprekers voor het hoofdgebouw en “een verrassingsdeel” waarmee XR en SR “op een ludieke maar duidelijke manier” hun eisen kracht willen bijzetten.

De luchthaven heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat zij tijdens de klimaatactie hun toestellen mogelijk niet kunnen bijtanken. Meerdere maatschappijen hebben hierop besloten vluchten te vervroegen, annuleren of naar een ander vliegveld te verplaatsen. Eindhoven Airport adviseert reizigers om zaterdag goed voorbereid op reis te gaan en de vliegtijden te checken. XR en SR lieten eerder weten dat ze niet van plan zijn vluchten te blokkeren of te vertragen.

De gemeente Eindhoven zegt de demonstratie te faciliteren in overleg met onder andere de politie, de Koninklijke Marechaussee en de luchthaven zelf. “Het recht op demonstratie is een belangrijk grondrecht. We nemen gezamenlijk maatregelen om de veiligheid op en om Eindhoven Airport te waarborgen voor de demonstranten, reizigers en het vliegverkeer.” Over specifieke veiligheidsmaatregelen en inzet doet de gemeente geen uitspraken.