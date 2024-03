Schelpdesk helpt schelpentellers op 17 stranden

Op zeventien stranden langs de Nederlandse kust is zaterdag een schelpdesk te vinden. Daar helpen deskundigen schelpenrapers om de gevonden soorten op naam te brengen. Het is zaterdag Schelpenteldag langs de Nederlandse en de Vlaamse kust. Ook in Noord-Frankrijk wordt geteld.

Het is de bedoeling dat iedere deelnemer honderd schelpen opraapt en op een telkaart invult welke soorten zijn gevonden. Op de telkaart staan voorbeelden van de schelpen die langs de Noordzeekust het meest voorkomen. Schelpen vertellen volgens de experts veel over het leven in zee. Wetenschappers gebruikers de gegevens van de schelpentellers om bijvoorbeeld vast te stellen of windmolenparken invloed hebben op het zeeleven en om te onderzoeken wat klimaatverandering doet.

Nederland doet sinds 2022 mee aan de schelpenteldag, die al eerder in België werd georganiseerd. Het is een populair uitje, aldus de organiserende instituten en Naturalis Biodiversity Centre uit Leiden. Vorig jaar werden bijna 35.000 schelpen op naam gebracht, terwijl het toen slecht weer was. Toen werden de strandschelp, de kokkel en de zwaardschede het meest gevonden.