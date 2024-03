Een 19-jarige man uit Ter Apel is opgepakt na een steekincident vrijdagavond aan de Ter Apelervenen in die Groningse plaats. Een 32-jarige plaatsgenoot raakte gewond. Aanvankelijk meldde de politie dat de man ernstig gewond was, maar dat letsel blijkt mee te vallen, laat de politie zaterdag weten.

De melding kwam even na 19.00 uur binnen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Verdachte en slachtoffer kennen elkaar, aldus de politie. De verdachte zit nog vast.