Door een steekpartij aan de Ter Apelervenen in het Groningse Ter Apel is vrijdagavond een man ernstig gewond geraakt. De politie meldt dat een verdachte is opgepakt.

De steekpartij gebeurde rond 19.10 uur. Het slachtoffer is een 32-jarige man uit Ter Apel. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Kort na het incident is een 19-jarige man uit Ter Apel aangehouden. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar, laat de politie weten.