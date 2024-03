Rutte over aanslag Moskou: beelden gaan door merg en been

Minister-president Mark Rutte heeft met afschuw gereageerd op de bloedige aanslag vrijdag in een concertzaal in Moskou. De beelden van de door Islamitische Staat opgeëiste aanval “gaan door merg en been”, aldus de premier in een bericht op X.

De schietpartij in het muziekcomplex heeft meer dan zestig mensen het leven gekost. “Mijn gedachten zijn bij hen, hun nabestaanden en het Russische volk”, aldus Rutte. Het ministerie van Buitenlandse Zaken had eerder al verklaard “geschokt” te zijn door de gebeurtenissen in de Russische hoofdstad.

Het valt D66-Kamerlid Jan Paternotte op dat het nog geen reacties regent op de aanslag in Moskou. Hij denkt dat mensen wellicht “ongemak” voelen, omdat de oorlog in Oekraïne dagelijks vele mensenlevens eist. “Tegelijk: terreur is terreur. Deze burgers in Moskou vochten geen oorlog, maar bezochten een concert.”