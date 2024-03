Ouwehand: geen enkele toekomst voor ‘kabinet-karbonade I’

Politiek leider Esther Ouwehand van PvdD heeft op het congres van haar partij in Den Bosch hard uitgehaald naar met name de PVV en NSC, die afgelopen week tegen een wetswijziging stemden die een einde moest maken aan de bio-industrie. Het “kabinet-karbonade I” dat deze partijen proberen te formeren samen met VVD en BBB, heeft wat haar betreft “geen enkele toekomst”.

Door een draai van de PVV sneuvelde een wetsvoorstel van PvdD om dieren in de veehouderij verplicht ruimte te geven hun natuurlijke gedrag te vertonen. “De PVV heeft dieren keihard laten vallen”, vindt Ouwehand. Ook NSC krijgt ervan langs. De partij had volgens de PvdD-leider in de verkiezingscampagne nog “mooie woorden” over dierenwelzijn en goed bestuur, maar koos uiteindelijk voor “oude politiek die we kennen uit het CDA-boekje”.

Het rechtse kabinet waarover de komende weken wordt onderhandeld, staat volgens Ouwehand voor een politiek die mensen tegen elkaar uitspeelt, die “van miljoenen mensen tweederangs burgers maakt” en die de natuur en het dierenwelzijn verkwanselt. “Alles wat ons dierbaar is, is het waard om voor te vechten. En dat gaat de Partij voor de Dieren doen, mocht dat vervloekte kabinet er komen.”

De PvdD leed bij de Tweede Kamerverkiezingen in november een gevoelige nederlaag. Van de vijf zetels bleven er maar drie over. De campagne was dan ook ontsierd door een felle interne ruzie over het partijleiderschap van Ouwehand. Het vorige bestuur wilde haar vervangen na beschuldigingen van ongewenst gedrag. Ouwehand wist het conflict in haar voordeel te beslechten, maar kon zetelverlies daarna niet voorkomen.