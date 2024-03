Hartstichting boos om bijeenkomst tabaksindustrie in Nieuwspoort

De Hartstichting en het Longfonds zijn tegen een bijeenkomst aankomende dinsdag in perscentrum Nieuwspoort waar Tweede Kamerleden worden geïnformeerd over “regelgeving voor alternatieve rookwaren”. Volgens de gezondheidsstichtingen gaat het om “een bijeenkomst van Zweedse tabakslobbyisten”.

Tevergeefs probeerden de Hartstichting en het Longfonds het evenement georganiseerd door Business Sweden Council te voorkomen. Het Haagse perscentrum wees het verzoek volgens de gezondheidsfondsen af omdat “elke mening in principe welkom is en Nieuwspoort zelf geen oordeel heeft”.

De Hartstichting en het Longfonds concluderen hieruit dat Nieuwspoort geen oordeel heeft over de tabaksindustrie. “De missie van Nieuwspoort is de bescherming van het vrije woord. Een groot goed. Maar hier wordt datzelfde vrije woord gebruikt om de schadelijke missie van de tabaksindustrie een podium te bieden in een gerenommeerd perscentrum”, leggen directeur van de Hartstichting Hans Snijder en directeur van het Longfonds Károly Illy uit. “Het vrije woord bestaat ook bij de gratie dat je soms wél een oordeel mag hebben”, vervolgen zij.

Journalist Jeroen Smit zou de bijeenkomst voorzitten, maar heeft zich volgens de gezondheidsstichtingen teruggetrokken. Tweede Kamerleden Daniëlle Jansen (NSC) en Harmen Krul (CDA) stelden afgelopen vrijdag Kamervragen over het evenement.

Nieuwspoort was niet bereikbaar voor een reactie.