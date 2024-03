Vrouw opgepakt voor poging doodslag op politie na achtervolging

Een 30-jarige automobiliste ging er in de nacht van zaterdag op zondag in Breda vandoor toen agenten haar wilden controleren op het gebruik van lachgas. Er ontstond een achtervolging waarbij de vrouw lachgascilinders uit haar auto gooide, die de achtervolgende politiewagen raakten. Dat terwijl de auto ongeveer 180 kilometer per uur reed.

De politie wilde de vrouw controleren omdat ze zagen dat ze achter het stuur een ballon in haar mond had. Ook lagen er cilinders in de auto. De vrouw startte echter de wagen en ging ervandoor. De achtervolging daarna leidde met hoge snelheden over de A58 via Etten-Leur en Roosendaal naar Bergen op Zoom. Op twee plekken gooide de vrouw een cilinder uit haar auto, die beide keren de politieauto raakte.

Uiteindelijk wisten andere politiediensten haar klem te rijden. De politie meldt zondagochtend dat de automobiliste zich mag verantwoorden voor poging tot doodslag op de agenten.