Antisemitisme-coördinator: belaging Kuhr is vorm van antisemitisme

Het verstoren van het concert van Lenny Kuhr zondag in Waalwijk is een vorm van antisemitisme. Dat zegt de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner in een reactie op X. “Kennelijk moet van deze activisten iedere Nederlandse Jood zich uitspreken tegen de politiek van Israël, ander ben je een terrorist en mag je die persoon uitschelden en beletten haar vak uit te oefenen”, aldus Verdoner op X.

Tijdens haar voorstelling in een theater in Waalwijk klommen vier activisten het podium op en riepen leuzen. Ook werd Kuhr uitgemaakt voor moordenaar en terrorist. De politie is naar de activisten op zoek.

“Dit is een actie die hard aankomt”, zegt Verdoner. “Ik heb mevrouw Kuhr ook gesproken en dit is heel persoonlijk gemaakt, de namen van haar kinderen zijn ook genoemd. Het optreden is ruw verstoord. Als je gaat kijken naar wat er precies is gebeurd en waarom, dan lijkt het dus zo dat zij doelwit is omdat ze familie heeft in Israël.”

“Maar er zijn meerdere joodse mensen die familie hebben in Israël, dus daarmee zeg je feitelijk dat elke jood in principe het doelwit is. Als je doelwit bent omdat je joods bent, is dat antisemitisme.”

Volgens Verdoner gebeurt het steeds vaker dat joden het slachtoffer worden van antisemitisme, ook vanuit het Israëlische-Palestijnse conflict, enkel om wie ze zijn. “Dat is een heel gevaarlijke ontwikkeling. Het aantal incidenten tegen joden is enorm toegenomen, de cijfers liegen er niet om. Daarom is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Het is onacceptabel om iemand die joods is, vanwege die afkomst aan te vallen.”

“Als het zou gaan om iemand met een migratieachtergrond, of een seksuele voorkeur zouden we meteen zeggen dat het discriminatie is”, aldus Verdoner. “Maar hier lijkt het soms alsof we niet willen herkennen wat er gebeurt, of dat we dat doen onder de vlag van een bepaald politiek probleem.”

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemt het van groot belang dat de theatervoorstelling van Lenny Kuhr doorgaat. “Ik roep de lokale driehoek dan ook op om daar alles aan te doen en om extra hulp beschikbaar te stellen. Want we mogen niet toegeven aan antisemitisme.”