27 partijen geregistreerd voor Europese verkiezingen

Bij de Kiesraad staan 27 partijen geregistreerd voor de komende Europese verkiezingen. Als ze daaraan meedoen, komen ze met hun naam op het stembiljet te staan. Andere partijen kunnen ook nog meedoen aan de stembusgang, maar dan als blanco lijst. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn op 6 juni.

Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt, en JA21 staan sinds maandag officieel geregistreerd. Andere partijen in het register van de Kiesraad zijn bijvoorbeeld PVV, BBB, D66 en DENK, maar ook kleinere partijen als Jezus Leeft, de Piratenpartij en Stem voor de Aarde. GroenLinks en PvdA staan apart van elkaar geregistreerd, maar zij kunnen een gezamenlijke kandidatenlijst indienen.

Bij de vorige verkiezingen voor het Europees Parlement, in 2019, hadden 24 partijen zich geregistreerd. Zestien lijsten deden uiteindelijk mee aan de verkiezingen.

De volgende stap op weg naar de Europese verkiezingen is op 23 april. Dan moeten partijen hun kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen inleveren bij de Kiesraad. Die beslist op 29 april welke partijen en kandidaten mogen meedoen aan de verkiezingen.

Nederland heeft in juni 31 zetels in het Europees Parlement te verdelen. Nu zijn dat er nog 29. De PvdA is de grootste Nederlandse fractie. Bij de vorige Europese verkiezingen kregen PVV en SP geen zetel.