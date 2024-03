Brand in varkensboerderij op Molenakker in Boekel

In een varkensboerderij in het Brabantse Boekel is zondagavond omstreeks 22.30 uur een grote brand uitgebroken, laat een woordvoerster van de Veiligheidsregio Brabant-Noord weten. De politie vermoedt brandstichting en heeft een verdachte aangehouden.

Er kwam veel rook vrij en er bestond vrees dat de brand zou overslaan naar andere stallen, maar dat is niet gebeurd. Waarschijnlijk zijn 4000 biggen overleden.

De brandweer schaalde op naar ‘Grip 1’, wat betekent dat hulpdiensten uit meerdere plaatsen gecoördineerd samenwerken. De veiligheidsregio stuurde een NL Alert naar omwonenden, omdat de rook zich over een groot gebied verspreidde. De N605 werd om de rookontwikkeling afgesloten.

Het signaal brand meester is nog niet gegeven.