WTC Leeuwarden opent als overlooplocatie voor Ter Apel

Het WTC in Leeuwarden opent de deuren als zogenoemde overlooplocatie voor het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. In de opvang kunnen maximaal 250 mensen terecht. De locatie is tot 5 januari volgend jaar beschikbaar.

De asielzoekers mogen in eerste instantie maximaal tien dagen in de hal van het WTC in de Friese hoofdstad verblijven. Daarna moeten ze naar Ter Apel om het registratieproces te doorlopen.

In de loop van het jaar wil het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) er ook asielzoekers opvangen “die een stap verder in hun aanmeldproces zijn, maar voor wie nog geen plaats is op een COA-locatie”. Eigenlijk vindt de gemeente Leeuwarden het WTC geen geschikte plek voor deze groep, maar het college heeft toch ingestemd omdat de doorstroom van asielzoekers stokt.

In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven al ruim twee weken meer mensen dan het toegestane maximum van 2000. Of de wachtkamer in Leeuwarden ervoor gaat zorgen dat dit aantal zakt, durft een woordvoerder van het COA nog niet te zeggen. “Alle kleine beetjes helpen”, aldus de zegsman.