Informateurs vinden onderhandelingen in media niet handig

De informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol hebben de formerende partijleiders maandag laten weten dat zij het niet handig vinden om de onderhandelingen via de (sociale) media te laten lopen. Afgelopen zondag noemde VVD-leider Dilan Yeşilgöz het bij WNL op Zondag “een feit” dat de komende jaren flink moet worden bezuinigd. Geert Wilders liet op X weten dat wat hem betreft niks nog een feit is en beloofde lastenverlichting “voor de burgers”.

Het blijft volgens Dijkgraaf aan de fractieleiders om te kiezen of ze naar buiten treden en hoe. “Het maakt ons werk wel makkelijker als dat gewoon zo veel mogelijk bij ons gebeurt en zo weinig mogelijk in de pers”, zegt hij wel. In deze boodschap konden de partijleiders zich volgens hem vinden. De politici lieten na de onderhandelingen dan ook weinig los. Alleen Yeşilgöz stond de pers kort te woord en verwees naar de “radiostilte” toen ze vragen kreeg over de gesprekken.

De gesprekken gingen maandag over wonen en veiligheid. De sfeer was volgens Dijkgraaf “gewoon goed” en “transparant”. Het duo laat weinig los over de inhoud van de gesprekken.

Tot harde onderhandelingen is het volgens Dijkgraaf niet gekomen. Die komen later pas, verwacht de informateur. Het plan is om in een eerste ronde een inventarisatie te maken van de wensen die PVV, VVD, NSC en BBB hebben op een lijst onderwerpen. Op basis daarvan doen de informateurs per onderwerp een tekstvoorstel dat in een tweede ronde wordt besproken. “Om op een gegeven moment het totaal te kunnen bespreken en afronden”, zegt Van Zwol.

Dinsdag zullen de partijen alleen in de ochtend met elkaar onderhandelen, over onderwijs. In de middag ontvangen de informateurs vertegenwoordigers van publieke dienstverleners en inspecties, om met hen te spreken over uitvoering van beleid. Onder de genodigden zijn bijvoorbeeld Peter Smink, de directeur-generaal van de Belastingdienst, en Maarten Camps, de voorzitter van de raad van bestuur van uitkeringsinstantie UWV.

De voor de formerende partijen belangrijke onderwerpen migratie en financiën komen deze week nog niet aan bod, voorziet Van Zwol. Soms is een financieel aspect van een onderwerp behandeld, maar concrete bedragen werden daarbij niet genoemd. Hij reageert ontkennend op de suggestie dat onderwerpen waar de onderhandelaars het snel over eens kunnen worden als eerste ter tafel komen.