Ruime Kamermeerderheid in zicht voor missie naar Rode Zee

Er tekent zich een ruime meerderheid in de Tweede Kamer af voor steun aan de inzet van het marineschip Zr. Ms. Tromp in de Rode Zee. Doel van de missie is het beschermen van de internationale scheepvaart tegen aanvallen van de Houthi’s uit Jemen. PVV en GroenLinks-PvdA neigen naar steun, maar beslissen daar dinsdag definitief over in een plenair debat, zo werd maandag duidelijk in het debat met de demissionaire ministers Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie).

Alleen DENK is uitgesproken tegenstander van deelname aan de door de Amerikanen geleide missie Prosperity Guardian. “Militair ingrijpen brengt een oplossing niet dichter bij”, zei fractievoorzitter Stephan van Baarle. Hij vindt dat meer op diplomatie moet worden ingezet. Ook de SP ziet meer in diplomatie om te komen tot de-escalatie en het einde van het conflict.

GroenLinks-PvdA “neigt” naar instemming met de missie, maar het ligt de fractie wel zwaar op de maag dat op Denemarken na, geen enkel ander EU-land directe steun aan deze missie wil geven. Volgens het GL-PvdA Kamerlid Kati Piri hadden Frankrijk, Italië, Griekenland en Spanje eerder wel directe steun toegezegd, bijvoorbeeld in de vorm van het sturen van een fregat naar de Rode Zee, maar zijn volgens haar nu teruggekrabbeld.

Beide bewindsvrouwen verzekerden dat de missie wel degelijk ook door deze landen wordt gesteund.

Drie van de vier onderhandelende partijen voor een nieuw kabinet, VVD, NSC, BBB, steunen de missie volmondig. Ook PVV-Kamerlid Raymond de Roon staat er “positief tegenover”, maar dinsdag neemt de fractie een definitief besluit. D66 en CDA stemmen ook met de defensieve missie van Nederland in.