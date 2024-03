Laatste asielzoekers Biddinghuizen weg, opvang gesloten

De opvang voor asielzoekers in Biddinghuizen is gesloten. De laatste bewoners van de noodopvang zijn zondag vertrokken naar andere locaties in het land, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De opvang bood plaats aan 1400 mensen, maar moet op 7 april leeg worden opgeleverd. De komende dagen worden alle units en bijgebouwen verwijderd. Het terrein wordt de komende maanden gebruikt voor andere doeleinden. In augustus vindt daar bijvoorbeeld het festival Lowlands plaats.

Biddinghuizen werd in februari nog gebruikt om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De laatste tijd stagneerde de uitstroom in Ter Apel juist omdat mensen vanuit Biddinghuizen door de aangekondigde sluiting op andere plekken moesten worden ondergebracht.