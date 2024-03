NVWA waarschuwt fokker van naaktkatten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een officiële waarschuwing gegeven aan een fokker van naaktkatten. Het gaat om een Limburgse fokker van sphynxen, het bekendste naaktkattenras. De waarschuwing kwam na een handhavingsverzoek van dierenrechtenorganisatie Dier&Recht.

Het fokken van naaktkatten is verboden omdat ze door hun gebrek aan haar een grotere kans hebben op gezondheidsproblemen. Zo lopen de katten een groter risico op infecties van hun huid en oren en ze verbranden sneller in de zon. Bovendien kunnen ze hun lichaamstemperatuur minder goed regelen zonder vacht. Ook hebben naaktkatten vaak geen snor- en tastharen, waardoor hun zintuiglijke waarneming en communicatie met andere katten beperkt is. Overigens mag fokken met naaktkatten wel als ze gekruist worden met een ander ras dat wel haar heeft.

Dier&Recht is blij met het optreden van de NVWA. “Fokkers die toch doorfokken met naaktkatten kunnen een boete verwachten van 1500 euro per gebruikt fokdier. Daarmee komt er hopelijk snel een einde aan het fokken met deze ongezonde dieren”, aldus de organisatie.

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) voert inmiddels inspecties uit bij kattenfokkers.