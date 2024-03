Eind mei nieuwe klimaatmars, locatie dit keer Amsterdamse Zuidas

Op vrijdagmiddag 31 mei wordt een nieuwe klimaatmars gehouden, dit keer op de Amsterdamse Zuidas. Dat heeft de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerking van acht organisaties, maandag bekendgemaakt. De bekendmaking gebeurde door middel van de onthulling van een spandoek op het Gustav Mahlerplein, dat uitkijkt op station Amsterdam-Zuid.

De mars moet voeren langs verschillende hoofdkantoren op de Zuidas. De organisatie spreekt over de Zuidas als het hol van de leeuw. Peer de Rijk van Milieudefensie zegt dat de klimaatcrisis vooral is veroorzaakt door de grote vervuilende bedrijven, hun financiers en hun aandeelhouders. “Daarom trekken wij op naar de Zuidas in Amsterdam waar veel van hen gevestigd zijn. Door bezorgde burgers, jong en oud, massaal op de been te brengen vlak voor de deuren van hun hoofdkantoren, willen wij de topbestuurders dwingen om de koers te gaan verleggen.”

De Klimaatcrisis Coalitie, die bestaat uit Oxfam Novib, FNV, Fridays for Future, Greenpeace, Extinction Rebellion NL, Fossielvrij NL, Milieudefensie en DeGoedeZaak, eist onder meer dat alle subsidies, financiering, investeringen en verzekeringen van de fossiele industrie worden afgebouwd. Ook wil de coalitie dat werknemers, bezorgde burgers en de overheid meer zeggenschap krijgen over de koers van bedrijven. “Zo worden die duurzamer en socialer”, aldus de organisatie. Verder eisen ze dat de zwaarste lasten komen te liggen bij “de grote vervuilers, niet bij mensen”.

De vorige klimaatmars was in november. Daar kwamen toen volgens de organisatie 85.000 mensen op af, hoewel de gemeente Amsterdam sprak van 70.000 deelnemers. De mars begon toen op de Dam in Amsterdam en eindigde via een route door de binnenstad op het Museumplein.