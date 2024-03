Tom Egbers en NOS proberen tot schikking te komen

Tom Egbers en de NOS proberen maandag alsnog onderling tot een oplossing te komen in het kort geding tussen de twee partijen. Journalisten en toeschouwers zijn daarom verzocht de rechtszaal in Lelystad te verlaten.

Normaal gesproken worden de partijen zelf de gang op gestuurd, maar dat vond de rechter in deze kwestie lastig. Hij wilde dat Egbers en de NOS in volledige beslotenheid over een oplossing konden praten. Als de partijen er onderling niet uitkomen doet de rechter over twee weken uitspraak.