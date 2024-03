3000 politiemedewerkers verwacht bij werkonderbreking woensdag

De vier politiebonden verwachten komende woensdag ongeveer 3000 politiemedewerkers bij een werkonderbreking in Den Haag, zegt een woordvoerder van de actie. Daar protesteren zij tegen het mogelijke schrappen van het vroegpensioen. Politiemedewerkers kunnen nu een vroegpensioen van maximaal drie jaar aanvragen. Deze regeling geldt tijdelijk en moet worden opgevolgd door een permanente en verbeterde regeling, vinden de bonden. Onderhandelingen hierover zijn vastgelopen.

De politievakbonden ACP, NPB, ANPV en Equipe protesteren woensdag van 11.30 uur tot 15.30 uur in de hofstad. Er is een programma op het Malieveld, waarna een protestmars door de stad volgt.

Politiemedewerkers die moeten werken en niet een “hoogst noodzakelijke” dienst hebben zoals het bezetten van de meldkamer, wordt gevraagd de actie onder werktijd te voeren, is te lezen in een oproep. Ook medewerkers die vrij zijn worden opgeroepen te komen, net als oud-collega’s. “Versleten politiemensen te lang laten doorwerken is riskant voor hun gezond- en veiligheid en voor die van hun collega’s en burgers”, stelt de Nederlandse Politiebond in de oproep.