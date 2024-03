Aantal mazelenbesmettingen Eindhoven stijgt licht verder, naar 28

Het aantal gevallen van mazelen in Eindhoven en omstreken is in de afgelopen week nog licht gestegen, van 21 naar 28. Alle gevallen zijn te herleiden tot de “al bekende lokale uitbraak” in Eindhoven, laat de GGD weten. De gezondheidsdienst noemt de lichte stijging “nog steeds in de lijn der verwachting”.

Vooral ongevaccineerde kinderen van gemiddeld 5 jaar hebben het virus dat mazelen veroorzaakt opgelopen. Onder de mensen die besmet zijn geraakt, zijn twee volwassenen. De meesten zijn inmiddels hersteld, niemand is er ernstig aan toe. De GGD blijft bron- en contactonderzoek doen als nieuwe meldingen over besmettingen binnenkomen.

De ziekte verloopt over het algemeen relatief mild, maar soms kunnen patiënten ernstige complicaties krijgen. In zeldzame gevallen overlijden mensen aan mazelen. Voor de jongste kinderen is het risico groter dan voor volwassenen.

Vaccinatie gebeurt standaard vanaf 14 maanden. Daarvoor kan het ook wel, maar is het volgens onderzoek minder effectief.