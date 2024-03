Weeronline: temperaturen tot wel 20 graden verwacht met Pasen

Hoewel het het weerbeeld nog niet helemaal duidelijk is, wordt het in Midden-Nederland tijdens Pasen mogelijk tussen de 15 en 20 graden. Weeronline meldt dat het midden van het land sterk rekening moet houden met deze temperaturen, die zondag en maandag gepaard gaan met een mix van zon, wolken en enkele buien.

De dagen voor eerste en tweede paasdag verlopen wisselvallig. Op Witte Donderdag worden tot aan de middag buien verwacht die tegen de avond, wanneer The Passion in Zeist wordt gespeeld, zullen wegtrekken. Op Goede Vrijdag is het weerbeeld niet veel anders, aldus Weeronline. Wederom een mix van bewolking en regen, met temperaturen tussen de 12 en 15 graden. In deze tijd van het jaar is 10 tot 12 graden gebruikelijk.

Het weerbureau zegt dat de kans op 15 tot 20 graden tijdens Pasen 70 procent is. De kans op 10 tot 15 graden raamt Weeronline op 20 procent, een warme dag in De Bilt met 20 graden of meer staat op hooguit 10 procent.

Sinds de metingen begonnen, varieert het weer met Pasen van jaar tot jaar sterk, mede doordat de data verschuiven. De warmste feestdagen werden in 2011 gemeten met een maximumtemperatuur van 25 graden, dit tegenover 1964 waarbij het gemiddeld slechts 4,2 graden werd.