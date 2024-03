Afgelopen weekend steeds tussen 80 en 90 Oekraïners in Jaarbeurs

In de opvang voor Oekraïners in de Jaarbeurs in Utrecht sliepen afgelopen weekend elke nacht tussen de tachtig en negentig mensen. In de zogeheten hub worden sinds eind februari alleen nog kwetsbare mensen opgevangen, omdat het er te vol was.

Tussen vrijdag- en zondagnacht sliepen respectievelijk 81, 82 en 90 mensen in de Jaarbeurs. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden tien nieuwe mensen toegelaten bij de opvang. De volgende nacht kwamen er twee nieuwe Oekraïners bij en in de nacht van zondag op maandag waren dat er dertien. Iedere nacht stroomden tussen de drie en acht personen door naar andere opvanglocaties in het land. In totaal werd vijf mensen de toegang tot de Jaarbeurs geweigerd.

Volgens de Veiligheidsregio Utrecht is het aantal beschikbare plekken om de Oekraïners elders op te vangen nog steeds beperkt. “Mensen die we kunnen laten doorstromen, laten we doorstromen”, zegt de veiligheidsregio.

De Jaarbeurs gaat pas weer volledig open zodra het aantal Oekraïners dat er moet overnachten onder de grens van tachtig mensen komt en er voldoende beschikbare opvangplekken in het land zijn. Het ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde dinsdag cijfers waaruit blijkt dat er in de opvanglocaties meer plek voor vluchtelingen uit Oekraïne is. De gemeentelijke opvangplekken hebben op dit moment ongeveer 570 bedden vrij. Dat is het hoogste aantal sinds half januari.