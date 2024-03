Meer plek voor Oekraïense vluchtelingen in opvanglocaties

In de opvanglocaties is meer plek voor nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeentelijke opvangplekken hebben in totaal zo’n 570 bedden vrij. Dat is het hoogste aantal sinds half januari. Een maand geleden waren er zo’n 160 bedden direct beschikbaar.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde dinsdag de meest recente cijfers. Die gaan over de situatie eind vorige week. Nederland had op dat moment 91.790 bedden in noodopvanglocaties voor Oekraïners. 150 meer dan een week eerder. Daarvan waren er op dat moment 91.220 in gebruik, dertig minder dan een week eerder. Waar die vluchtelingen naartoe zijn gegaan, is niet bekend. Ook is onbekend hoeveel Oekraïners in Nederland verblijven zonder opvangplek.

Sinds het begin van de oorlog, ruim twee jaar geleden, zijn meer dan 108.000 Oekraïners in Nederland geregistreerd. Een deel heeft zelf een woning gevonden of verblijft bij familie of vrienden.