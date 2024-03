Bijna alle fractievoorzitters tekenen verklaring tegen Jodenhaat

De voorzitters van bijna alle Tweede Kamerfracties spreken in een verklaring hun afschuw uit over de terugkeer van Jodenhaat “op plekken waar iedereen vrij en veilig moet kunnen samenkomen”. Aanleiding is het belagen van de Joodse zangeres Lenny Kuhr. “Dit is niet demonstreren, dit is intimideren. Dat moet stoppen. En wel nu”, schrijven de leiders van de fracties van ChristenUnie, VVD, BBB, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, NSC, SGP, Volt, JA21, PvdD, SP en de PVV.

“Laat niemand meer zwijgen, stop antisemitisme nu, in welke vorm dan ook: vandaag, morgen en in de toekomst”, spreken de politiek leiders uit in de verklaring. “Wij staan op, kunnen we op jou rekenen?”

De namen van FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet en DENK-leider Stephan van Baarle ontbreken onder de verklaring. Ze zijn naar verluidt wel benaderd door de andere fractievoorzitters.