Jort Kelder wint hoger beroep over nepadvertenties op Google

Jort Kelder heeft na bijna vier jaar zijn rechtszaak tegen Google gewonnen. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dinsdag dat het bedrijf in 2020 te weinig heeft gedaan om malafide advertenties met de beeltenis van Kelder te weren. Het gaat om advertenties die leidden naar websites van bitcoinfraudeurs.

Het betreft het hoger beroep van een zaak die Kelder in 2022 samen met een aantal andere bekende Nederlanders tegen Google en Twitter had aangespannen. In mei 2022 oordeelde de rechtbank van Amsterdam nog dat de techbedrijven niet aansprakelijk konden worden gehouden voor nepberichten waarin bekende Nederlanders zogenaamd mensen oproepen om in virtueel geld te investeren.

Het gerechtshof in Amsterdam kwam tot een ander oordeel. Kelder had Google erop gewezen dat er eerder malafide advertenties met zijn portret waren verspreid. Het bedrijf had volgens het gerechtshof haar controlesystemen zo moeten inrichten dat nieuw aangemaakte advertenties die identiek of zeer gelijkend waren aan de eerdere advertenties na de melding van Kelder werden geblokkeerd. Door dat na te laten is Google aansprakelijk voor de schade die Kelder heeft geleden. De hoogte van het bedrag dat Google aan Kelder moet betalen wordt in een afzonderlijke procedure vastgesteld. Wanneer die plaatsvindt, is nog niet duidelijk.

De presentator is tevreden met de uitkomst. “Eindelijk, na bijna vier jaar strijd krijgen we iets van genoegdoening. Het heeft mij altijd verbaasd hoe Google, een van de rijkste en machtigste bedrijven ter wereld, hiermee weg kon komen”, laat Kelder in een persbericht over de uitspraak weten. “Ik wilde een streep trekken, niet alleen namens alle misbruikte bekende mensen, maar zeker ook voor de slachtoffers die in al die miljoenen nepadvertenties zijn getuind en soms al hun spaargeld verloren.”