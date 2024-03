Burgemeester: weren media bij Lenny Kuhr om veiligheid

Media worden geweerd bij het concert van zangeres Lenny Kuhr in het Groningse Stadskanaal omdat er “in de media nu een andere sfeer komt rond dit optreden” en “daarmee is geen goed zicht meer op wie er nou wel en niet binnenkomen”, zegt Klaas Sloots, de burgemeester van de gemeente Stadskanaal tegen het ANP.

In theater Geert Teis zijn momenteel 147 bezoekers aanwezig, zegt de burgemeester. Het concert van Kuhr begon om 14.00 uur. “Volgens mij staan we hier voor de veiligheid van 147 mensen die het concert bezoeken. Daar zit mijn eerste zorg en die veiligheid gaat boven alles. Ik wil dat mensen hier ongestoord kunnen genieten van cultuur, zang en muziek.”

Een concert van de 74-jarige zangeres in Waalwijk werd zondag verstoord door pro-Palestijnse activisten. Stadskanaal heeft veiligheidsmaatregelen genomen naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Noord-Brabantse stad.

Volgens de burgemeester zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen die al een kaartje hebben gekocht het concert verstoren. Sloots wil niet ingaan op welke maatregelen dat zijn. “We hebben natuurlijk alle scenario’s voorbereid, ook voor als het binnen misgaat. Daar kunnen we op inspelen”, zegt hij.

Buiten het theater is een demonstratievak gemaakt. “Demonstreren is een groot goed. Daar hebben we een vak voor aangewezen”, zegt de burgemeester.

Eerder legde het theater de ticketverkoop voor het concert stil, in opdracht van de gemeente, politie en Openbaar Ministerie, aldus de theaterdirecteur. Kuhr was geen voorstander van deze maatregel, maar volgens Sloots gebeurde dit omdat er “voldoende aanwijzingen en signalen” waren.

Het is de bedoeling dat Kuhr na afloop van het concert de media wel te woord staat. Kuhrs management zei dinsdag geen bezwaar te hebben tegen de aanwezigheid van media bij haar concert. “Mevrouw Kuhr gaat niet over de huisregels van het theater”, zegt burgemeester Sloots.

Volgens Sloots staat het Kuhr volgens artikel 22 van de grondwet “vrij haar spel te bedrijven”, en moet de gemeente ervoor zorgen dat dit veilig kan. “En als het bedreigd wordt, wil ik als overheid uitstralen dat dit op een veilige manier kan. Dat zet ik kracht bij door nu ook zelf aanwezig te zijn”, aldus Sloots.