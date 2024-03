Reactie Gräper op verstoord optreden Kuhr is Kamerleden te slap

Kamerleden vinden dat demissionair staatssecretaris Fleur Gräper (Cultuur) zich niet scherp genoeg uitspreekt tegen antisemitisme, nadat een optreden van zangeres Lenny Kuhr is verstoord door pro-Palestijnse activisten. De bewindsvrouw lijkt bereid om hier met een duidelijk statement over te komen, maar pas na overleg in de ministerraad op donderdag. Partijen van links tot rechts vinden dat veel te laat, laten ze weten tijdens het wekelijkse vragenuur.

Afgelopen zondag liepen vier activisten tijdens een concert van Kuhr in Waalwijk het podium op. Zij riepen daarbij onder meer de omstreden tekst “from the river to the sea, Palestine will be free”. Ook maakten ze de zangeres uit voor moordenaar en terrorist en benoemden ze dat haar kinderen en kleinkinderen in Israël wonen. Nadien heeft Kuhr aangifte gedaan van belediging, smaad en laster.

Naar aanleiding van het incident heeft een theater in het Groningse Stadskanaal de ticketverkoop stilgezet van een concert dat Kuhr dinsdagmiddag houdt. Claudia van Zanten (BBB) vindt dat “buitengewoon triest”, Mirjam Bikker (ChristenUnie) spreekt van een “grote schande”. Kamerleden staan in de rij om hun ongenoegen te uiten over de reactie van Gräper, die wat hen betreft te procedureel en afwachtend is.

De bewindsvrouw zegt dat het statement waar ze naar vragen niet alleen betrekking heeft op haar beleidsterrein, maar ook op die van de ministeries van Volksgezondheid en Justitie. Ze zegt daarnaast in gesprek te zijn met de sector. Derk Boswijk (CDA) laakt de “oorverdovende stilte” vanuit de sector en vindt dat Gräper geen moment moet wachten om zich uit te spreken.

Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) stelt voor om kleine podia te ondersteunen als zij zelf geen geld hebben om evenementen met een hoog risico te beveiligen.