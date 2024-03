CBS: aantal daklozen tussen 18 en 65 jaar niet verder gedaald

In Nederland hadden vorig jaar naar schatting 30.600 mensen tussen de 18 en 65 jaar geen dak boven hun hoofd. Dat zijn er meer dan in 2022, toen in die leeftijdscategorie naar schatting 26.600 mensen dakloos waren, maar door onzekerheidsmarges is het volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog te vroeg om van een toename te spreken. “Sinds 2018 daalde het aantal daklozen tussen de 18 en 65 jaar steeds, zegt CBS-hoofdonderzoeker Tanja Traag. “Je kunt op zijn minst zeggen dat die daling nu is gestopt, of dat het aantal daklozen is gestabiliseerd.”

Een precieze verklaring daarvoor is moeilijk te geven, aldus het CBS. “Maar er zijn wel zaken die een rol kunnen spelen, zoals de actuele vraagstukken over bijvoorbeeld de huisvesting van en voorzieningen voor arbeidsmigranten”, legt Traag uit. Van de dakloze 18-65-jarigen vorig jaar is 8 procent niet in Nederland geboren, maar in een ander Europees land. In 2022 was dat nog 5 procent. “Dat wil niet zeggen dat dit allemaal arbeidsmigranten zijn, maar het ligt voor de hand dat dat wel een rol speelt”, zegt Traag.

Om in te schatten hoeveel mensen in Nederland dakloos zijn, telt het CBS allereerst het aantal daklozen dat ergens is geregistreerd. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld bij de reclassering bekend zijn, een postadres hebben bij de opvang of een bijstandsuitkering voor adresloze personen ontvangen. Daarbovenop maakt het CBS een schatting van mensen die niet terugkomen in zulke administraties, maar die wel dakloos zijn, zoals buitenslapers.

Dakloze mensen onder de 18 of boven de 65 jaar worden volgens het CBS niet meegenomen in die schatting, omdat zij door hun leeftijd niet kúnnen voorkomen in het bijstandsregister. Hoewel de AOW-leeftijd is vastgesteld op 67 jaar en dakloze 66- en 67-jarigen dus wel in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering, neemt het CBS die leeftijdscategorie nog niet mee in de schatting. Dat is om een trendbreuk te voorkomen, legt hoofdonderzoeker Traag uit. Het is dan namelijk niet meer goed mogelijk om een vergelijking met eerdere jaren te maken, zegt ze. Het CBS werkt aan een oplossing daarvoor.

Vorig jaar hadden opvangorganisaties kritiek op de dakloosheidscijfers van het CBS, die toen een afname van het aantal dakloze 18-65-jarigen lieten zien. Volgens veel organisaties nam het aantal daklozen in de praktijk juist toe, vooral onder jongeren onder de 18 jaar en 65-plussers. De organisaties pleitten voor een andere telmethode.