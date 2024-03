Ngo’s: Rabobank, ING en ABN AMRO financieren klimaatontwrichting

Sinds het klimaatakkoord van Parijs van 2015 hebben Europese banken meer dan 250 miljard euro geleend aan bedrijven die bijdragen aan ontbossing. Zij zijn daardoor medeverantwoordelijk voor klimaatontwrichting, melden Greenpeace, Milieudefensie en Harvest in een nieuw rapport. Rabobank en ING staan in de Europese top vijf.

Het rapport van de ngo’s, dat is ondertekend door achttien andere organisaties, analyseert de relaties tussen Europese financiële instellingen en de 135 grootste ondernemingen die actief zijn in risicosectoren, waaronder vleesbedrijven, sojaproducenten en handelaren in deze landbouwgrondstoffen. Die vormen volgens de ngo’s een groot risico op natuurverwoesting, waaronder ontbossing in de Amazone.

De ngo’s becijferden dat Europese banken tussen 2016 en 2023 voor 256 miljard euro aan leningen en andere diensten hebben verstrekt aan bedrijven die in verband worden gebracht met ontbossing.

Het rapport licht met name zes bedrijven uit: de Braziliaanse vleesproducenten JBS en Marfrig, palmolie- en pulpgiganten RGE en Sinar Mas uit Indonesië en de Amerikaanse grondstoffenhandelaren Bunge en Cargill. Tussen 2016 en 2023 hebben deze 24,4 miljard euro aan krediet gekregen van Europese banken.

Rabobank, ING en ABN AMRO gaven de zes multinationals een kwart van dat bedrag, oftewel 6,1 miljard euro. In de EU bezorgden alleen Franse banken deze risicosectoren meer geld dan de Nederlandse financiële instellingen.