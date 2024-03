CBS: Amsterdam had eind 2022 hoogste vermogen per inwoner

De gemeente Amsterdam had eind 2022 relatief het hoogste vermogen per inwoner van alle Nederlandse gemeentes. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag. Eind 2022 had de hoofdstad 9064 euro per inwoner, gevolgd door Brielle (6468 euro per inwoner) en Rozendaal (5900 euro per inwoner). In 2012 had Brielle nog het hoogste inkomen, gevolgd door Amsterdam.

Onder eigen vermogen verstaat het CBS het verschil tussen de waarde van de bezittingen en de schulden. Eind 2022 was het eigen vermogen van alle Nederlandse gemeenten bij elkaar bijna 39,7 miljard euro, want neerkomt op 2254 euro per inwoner. Per inwoner was de waarde van bezit gemiddeld 5666 euro en de schuld was 3412 euro eind 2022, berekende het CBS.

Het hoge vermogen van de hoofdstad komt vooral door het omvangrijke bezit van de gemeente, zoals grond, waardevolle infrastructuur en bedrijfsgebouwen. Ook de deelname in bedrijven als luchthaven Schiphol, netwerkbedrijf Alliander, de Johan Cruyff ArenA en afvalverwerker AEB leveren de stad vermogen op. Dat betekent niet dat Amsterdam geen schulden heeft. “Integendeel, per inwoner had de hoofdstad eind 2022 veel hogere schulden dan de gemiddelde Nederlandse gemeente”, aldus het CBS.

Met 4294 euro per inwoner heeft ook Rotterdam een relatief hoog vermogen. Ook Rotterdam heeft deelneming in Schiphol, netbeheer Stedin en het havenbedrijf. Bovendien heeft Rotterdam relatief weinig schulden. Het vermogen van andere grote steden Utrecht en Den Haag wijkt weinig af van het landelijk gemiddelde.

Van de 344 gemeenten hadden 28 gemeenten een eigen vermogen van meer dan 3000 euro per inwoner. In 54 gemeenten lag het vermogen per inwoner onder de 1000 euro. Helemaal onderaan staat Vlissingen, met 129 euro per inwoner. Deze gemeente heeft sinds 2014 hoge schulden door grote verliezen op een nieuwbouwwijk.

Verder is het opvallend dat de allerkleinste gemeenten, de Waddeneilanden en Rozendaal (Gelderland) een hoog vermogen hebben. Op Terschelling na liggen de vermogens van deze gemeenten allemaal boven het landelijk gemiddelde. Volgens het CBS komt dat door uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld doordat de gemeenten woningen of bedrijfsgebouwen bezitten. Maar in Rozendaal is het vermogen juist hoog omdat deze gemeente zo goed als schuldenvrij is.