Van Ooijen noemt stijging daklozen erg zorgelijk en onacceptabel

Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) noemt de stijging van het aantal daklozen “erg zorgelijk, onacceptabel en het tegenovergestelde van wat we willen”. Dat zegt hij in reactie op de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). “Als we nu niet verder doorpakken, dan zal het aantal dakloze mensen alleen maar stijgen en worden de daarbij komende problemen groter”, zegt Van Ooijen.

Volgens het CBS waren vorig jaar naar schatting 30.600 mensen tussen de 18 en 65 jaar dakloos, terwijl dat er in 2022 26.600 waren. Vanwege onzekerheidsmarges spreekt het CBS nog niet van een toename. Van Ooijen doet dat wel.

“De stijging komt helaas niet als een verrassing”, zegt de staatssecretaris. “Het is in lijn met wat ik de afgelopen maanden al heb aangegeven in diverse media. Het is bovendien een bevestiging van de signalen die ook veldpartijen de afgelopen periode hebben benoemd. Zij geven aan dat het aantal buitenslapers en mensen die zich melden voor opvang toeneemt.”

Van Ooijen vermoedt dat “de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, een hoge inflatie en nog steeds een oververhitte woningmarkt nu duidelijk zichtbaar worden in de cijfers”. De stijging toont volgens hem aan hoe “urgent het probleem van dakloosheid is”. Het voorkomen van dakloosheid is belangrijk, net zoals het snel begeleiden als mensen toch dakloos worden. “Herstel begint bij een (t)huis.”

Eind 2022 lanceerde de staatssecretaris het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Daarin zetten verschillende ministeries, gemeenten, zorgpartijen en woningcorporaties zich in om dakloosheid te voorkomen. Met de verdere uitwerking en uitvoering van dat plan willen al deze partijen “de trend weer keren”, zegt Van Ooijen. “Maar dat gaat niet vanzelf. Gemeenten en veldpartijen merken dat de aanpak van de problematiek weerbarstig is en dat de veranderingen tijd kosten.”

Het Leger des Heils meldt “zwaar teleurgesteld” te zijn in de cijfers. De hulporganisatie roept het nieuwe kabinet op om zo snel mogelijk voor minstens 10.000 extra woonplekken voor daklozen te zorgen en daarnaast een structurele oplossing te vinden. “De formerende partijen praten dezer dagen over volkshuisvesting en moeten hier een topprioriteit van maken”, aldus bestuursvoorzitter Harm Slomp. Volgens het Leger des Heils kan meer woonruimte worden gecreëerd door woningen te delen en leegstaande gebouwen te veranderen in woon-units.