Eis 14 jaar cel en tbs voor moord op 22-jarige man uit Katwijk

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Den Haag veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 19-jarige Sem V., voor de moord op de 22-jarige Amir Al-Suramairie. Het slachtoffer werd in de vroege ochtend van 21 mei vorig jaar doodgeschoten in zijn woonplaats Katwijk.

De politie arresteerde een week later verdachte V., ook uit Katwijk. Hij was toen nog 18. Hij zegt dat hij een conflict had met het slachtoffer over een drugsschuld. Beiden zouden lokale drugsdealers zijn geweest. V. heeft verklaard dat Al-Suramairie hem tijdens een nachtelijke ontmoeting bedreigde met een vuurwapen, dat hij hem tijdens een worsteling zou hebben afgepakt. Het wapen zou zijn afgegaan, waardoor het slachtoffer in zijn lever werd geraakt.

Al-Suramairie zou vervolgens zijn weggerend, achtervolgd door V. De verdachte zegt dat hij zich de gebeurtenissen na het eerste schot niet kan herinneren. De officier van justitie kon de gebeurtenissen reconstrueren aan de hand van onder meer getuigenverklaringen en camerabeelden. Het slachtoffer werd zwaargewond aangetroffen bij de voordeur van zijn huis in de Talmastraat. Na het eerste schot in zijn buik is hij nog tweemaal in zijn hoofd geschoten. Volgens de officier van justitie is het slachtoffer “doelbewust doodgeschoten” en is er sprake van moord.

Al-Suramairie bezweek een week later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.