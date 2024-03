Gemeente weert media bij concert Lenny Kuhr in Stadskanaal

Bij het concert van Lenny Kuhr in het Groningse Stadskanaal is dinsdagmiddag geen pers welkom. Burgemeester Klaas Sloots wil het “intieme karakter” van het concert behouden en denkt dat de aanwezigheid van journalisten dat zal verstoren, aldus een woordvoerder. Het management van Kuhr heeft echter geen probleem met de aanwezigheid van journalisten.

Een concert van de 74-jarige zangeres in Waalwijk werd zondag verstoord door pro-Palestijnse activisten. Stadskanaal heeft veiligheidsmaatregelen genomen naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Noord-Brabantse stad. Eerder legde het theater de ticketverkoop voor het concert stil, in opdracht van de gemeente, politie en Openbaar Ministerie. Kuhr was geen voorstander van deze maatregel.

De mensen die al een kaartje hadden gekocht, kunnen het concert dat om 14.00 uur begint wel bijwonen. In het theater is extra beveiliging aanwezig. Bij de ingang houdt een beveiliger media op afstand.

Vier pro-Palestijnse activisten liepen tijdens het concert in Waalwijk het podium op en riepen onder meer “from the river to the sea, Palestine will be free”. Ook werd Kuhr uitgemaakt voor moordenaar en terrorist. De zangeres is joods en heeft kinderen en kleinkinderen die in Israël wonen. Haar kleinkinderen zijn daar dienstplichtig. Ze vertelde dat ze de verstoring van haar concert als antisemitisch heeft ervaren en heeft aangifte gedaan.