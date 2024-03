Informateurs hebben volgende week beter zicht op ’totale puzzel’

Informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf bespreken deze en volgende week nog kort de dertien hoofdonderwerpen met de formerende partijen. Aan het einde van die week verwachten de informateurs duidelijk te hebben op welke onderwerpen de formerende partijen het verst uit elkaar liggen. Dan zullen ze “zicht krijgen op die totale puzzel”, aldus Dijkgraaf.

Woensdag praat het informateursduo met de partijen over goed bestuur en infrastructuur, volgende week komen thema’s als zorg en migratie aan bod.

Het is volgens de informateurs niet noodzakelijk de bedoeling dat de lastigste onderwerpen op het laatste moment aan bod komen. Zo spraken de informateurs dinsdagochtend met PVV, VVD, NSC en BBB over onderwijs. “Daar komen ook lastige dingen voorbij. We moeten ook alle onderwerpen af.” Specifiek gaat het daarbij om de onderwerpen die voormalig informateur Kim Putters in zijn verslag noemde: asiel en migratie, stikstof (met daaraan verbonden natuur, water, landbouw, visserij en voedselzekerheid), bestaanszekerheid, zorg, volkshuisvesting, goed bestuur, veiligheid, financiën, de rechtsstaat en “internationaal en vestigingsklimaat”.

Daar zijn de thema’s infrastructuur, onderwijs en klimaat en energie aan toegevoegd.