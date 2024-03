Concert Lenny Kuhr in Stadskanaal zonder problemen verlopen

Het concert van zangeres Lenny Kuhr in het Groningse Stadskanaal is dinsdagmiddag zonder problemen verlopen. Voorafgaand waren er extra veiligheidsmaatregelen getroffen omdat een eerder optreden van de 74-jarige Kuhr werd verstoord door pro-Palestijnse activisten.

Zo werd de kaartverkoop voortijdig stilgelegd en was er beveiliging in theater Geert Teis. Media waren niet welkom, op enkele recensenten na. Burgemeester Klaas Sloots verwelkomde de bezoekers in het theater en schudde ze de hand.

Kuhr ging tijdens haar concert amper in op wat er zondag in Waalwijk is gebeurd. Vlak voordat ze het lied ‘In mijn boek’ zong, zei ze alleen: “Wat er de laatste dagen is gebeurd en ook deze dag, komt vast in dit boek te staan.”

Na afloop van het concert, dat ze afsloot met het beroemde lied De troubadour, ging ze met haar fans op de foto en signeerde ze cd’s. Ze spraken toen nog wel even over de gebeurtenissen. Een bezoeker wenste haar kracht en sterkte toe. Later staat Kuhr nog de pers die niet naar binnen kon te woord.